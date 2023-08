Sanchez, tutto pur di tornare all’Inter: c’è il vincolo Correa! – GdS

In attacco potrebbe esserci una nuova rivoluzione: il ritorno all’Inter di Sanchez. La Gazzetta dello Sport, però, spiega come tutto sia legato a Correa.

VINCOLO – Tra possibile addio ed eventuale ritorno all’Inter, il futuro di Joaquin Correa si incrocia con quello di Alexis Sanchez. Un passo è strettamente collegato e può compiersi solo al verificarsi dell’altro. L’argentino ha ormai compreso di potersi ritagliare sempre meno spazio in nerazzurro e sembra più propenso a una cessione, soprattutto in prestito (che in Viale della Liberazione ora si sta valutando). Secondo quanto emerge dalla Gazzetta dello Sport se Correa dovesse cedere al corteggiamento di Siviglia, in cui ha già giocato, o Betis, allora l’Inter si fionderebbe sulla vecchia conoscenza Sanchez. Il cileno è così entusiasta di tornare in nerazzurro che accetterebbe anche di guadagnare meno rispetto all’ultima stagione col Marsiglia. Il ritorno a Milano dell’attaccante, ora svincolato, dovrebbe valere intorno ai 3 milioni di euro a stagione e potrebbe garantire a Simone Inzaghi una marcia offensiva in più.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Vincenzo D’Angelo