Sanchez ritorna all’Inter, ultima grande occasione. La dirigenza coglie l’attimo – GdS

Sanchez sarà probabilmente l’ultimo rinforzo di questo mercato, con la cessione di Joaquin Correa. Come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, sarà l’ultima grande occasione per la carriera del cileno.

ULTIMA OCCASIONE – Alexis Sanchez torna all’Inter dopo l’esperienza al Marsiglia, per prendere il posto di Joaquin Correa, diretto proprio in Ligue 1. Ultima grande occasione dela carriera per il cileno che nelle scorse settimane si è riproposto all’Inter sfruttando la situazione Correa, avanzando la sua candidatura per un ritorno a Milano e trovando terreno fertile. La dirigenza ha colto l’attimo, trovando un accordo conveniente con il giocatore: costo zero e ingaggio meno nella metà di quello che percepiva nella prima parentesi nerazzurra.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Vincenzo D’Angelo