Sanchez, niente prima col Cile! Due obiettivi – GdS

Dopo aver saltato le sfide contro Cagliari e Fiorentina per mancanza di condizione, Alexis Sanchez salterà anche il primo dei due impegni con il Cile, contro l’Uruguay. Secondo la Gazzetta dello Sport, sono due gli obiettivi del giocatore.

DOPPIO OBIETTIVO – Non è ancora pronto Alexis Sanchez che, volato in Cile per giocare con la sua nazionale, non ci sarà nella prima delle due sfide, ovvero quella contro l’Uruguay. Prosegue il lavoro individuale per l’attaccante, che deve ancora recuperare la condizione dopo un’estate passata da svincolato. Due, ora, sono gli obiettivi: essere presente per la partita tra Cile e Colombia ed entrare fra i convocati per il derby Inter-Milan del prossimo sabato.

Fonte: Gazzetta dello Sport, Vincenzo D’Angelo