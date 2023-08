Sanchez, oggi il nuovo inizio con l’Inter! Atteso ad Appiano Gentile – GdS

Arriverà oggi l’ufficialità di Sanchez all’Inter. Gazzetta dello Sport spiega il motivo del ritardo e aggiorna sui dettagli.

NUOVO INIZIO – L’Alexis Sanchez day sarebbe dovuto essere ieri, quando il calciatore ha svolto le visite mediche e ha firmato il contratto con l’Inter. L’ufficialità del passaggio in nerazzurro del cileno, però, è slittata ed è prevista quest’oggi. Il motivo del ritardo è legato all’iter di trasferimento di Joaquin Correa, per il quale il Marsiglia ha scelto di temporeggiare nel dare l’annuncio. Sanchez, comunque, è ormai un nerazzurro a tutti gli effetti ed è pronto a iniziare a lavorare insieme al gruppo di Simone Inzaghi. Nonostante oggi sia previsto il primo allenamento ad Appiano Gentile, però, l’attaccante non sarà a disposizione per la gara di lunedì contro il Cagliari. Sanchez, infatti, ha bisogno di un po’ di tempo per recuperare la condizione fisica e ambientarsi nel gruppo Inter. Una volta avere ripreso a carburare il cileno sarà carico per scendere in campo, magari a San Siro contro la Fiorentina, con sulle spalle il numero 70. Questo il numero di maglia scelto da Sanchez, che ha trovato occupato da Cuadrado il preferito 7.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Davide Stoppini