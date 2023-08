Sanchez dopo Pavard: rivoluzione Inter! 11 acquisti in una sola sessione – GdS

Sanchez potrebbe essere cronologicamente l’ultimo acquisto in casa Inter dopo l’arrivo di Benjamin Pavard, anche se molto dipenderà da Joaquin Correa. Come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, saranno ben 11 i nuovi acquisti in una sola sessione di mercato.

RIVOLUZIONE – Benjamin Pavard è sempre più vicino all’Inter: Steven Zhang dà l’OK per la chiusura definitiva e accordo raggiunto con il Bayern Monaco. Contratto fino al 2028 per lui e un ingaggio da 5 milioni, ma potrebbe non essere l’ultimo acquisto. La dirigenza valuta anche il ritorno di Alexis Sanchez svincolato dal Marsiglia, ma con un ingaggio sicuramente più contenuto rispetto i 7 che percepiva qualche anno fa. Il cileno metterebbe un punto al mercato dell’Inter: una vera e propria rivoluzione fatta di ben undici giocatori nuovi dopo la finale di UEFA Champions League della scorsa stagione. Molto però dipenderà dalla cessione di Joaquin Correa. Per lui si sta trovando una collocazione, anche in prestito. L’ultimo club interessato è il Siviglia, e i contatti tra i due club sono in corso.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Davide Stoppini