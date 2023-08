Samardzic, l’Inter rinuncia pur di non scendere a patti: i retroscena – GdS

Si chiude definitivamente la storia, mai concretamente iniziata, fra l’Inter e Samardzic. La Gazzetta dello Sport prova a fare luce su quanto accaduto negli ultimi giorni.

CHIUSURA – Ieri è giunta al termine un’altra delle telenovele estive di calciomercato targata Inter. Si tratta della lunga trattativa, che solo qualche giorno fa sembrava a un passo dal lieto fine, per Lazar Samardzic. Come spiega la Gazzetta dello Sport, infatti, la dirigenza nerazzurra ha concluso un’attenta riflessione con un no definitivo. Pur di non scendere a compromessi e cedere alle condizioni dettate dall’entourage del giovane serbo, l’Inter ha scelto di rinunciare all’innesto di centrocampo. In Viale della Liberazione si è stati intransigenti e puntigliosi, nonostante le visite mediche superate da Samardzic al 100% e l’entusiasmo del calciatore e dei tifosi. Già in quel momento la dirigenza nerazzurra si sarebbe accorta del ruvido carattere del padre del calciatore, ma avrebbe deciso comunque di soprassedere per il bene della squadra. Poi il cambiamento improvviso di procuratore e le richieste azzardate, in totale contrasto con il modo di fare affari dell’Inter.

DISTANZE – In realtà, spiega il quotidiano sportivo, a ballare nella trattativa erano solo alcune centinaia di migliaia di euro, fra commissioni e retribuzione del giocatore. Cifre, dunque, che potevano essere tranquillamente raggiungibili per i nerazzurri, che però non hanno voluto sottostare all’ulteriore richiesta di avere una percentuale sulla futura rivendita. Gli agenti di Samardzic hanno provato a convincere l’Inter fino a ieri mattina, cercando una nuova intesa ma trovando una porta chiusa. È servita a ben poco anche la spinta dell’Udinese, che ha dovuto rinunciare alla contropartita nerazzurri. Giovanni Fabbian, come anche il centrocampista serbo, adesso aspetta di capire dove lo condurrà il futuro. Il primo, che ha anche altre offerte dalla Serie A, tornerà all’Udinese solo in casa di un’uscita. I bianconeri, invece, saranno costretti a tenere in rosa Samardzic. Resta, però, la possibilità di una cessione in Premier League o ancora nel campionato italiano.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Filippo Conticello