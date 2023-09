Sacchi: «Inter di talento e esperienza. Se riesce a europeizzarsi…»

Sacchi analizza la nuova Inter di Inzaghi e le sue qualità. Poi in ottica scudetto pensa alle rivali. Di seguito le dichiarazioni dell’ex allenatore intervistato da Gazzetta dello Sport.

SQUADRA ITALIANA – Arrigo Sacchi esprime la propria opinione sull’Inter e sulle altre big del campionato: «La favorita per lo scudetto? Dico Inter anche se si sono giocate solo tre giornate di Serie A. Per quello che si è visto credo sia la favorita. Aveva un’ottima intelaiatura di base e, nonostante abbia perso elementi importanti come Brozovic e Lukaku, ha inserito giocatori interessanti come Thuram e Frattesi. È una squadra che ha talento ed esperienza. Lo ha già dimostrato nella passata stagione quando è arrivata alla finale di Champions League. Si tratta di trovare la continuità attraverso il gioco. L’Inter è una squadra molto italiana per mentalità. Se riuscirà a europeizzarsi di più, allora potrà fare parecchia strada. Il Napoli è la rivale più accreditata in virtù dello scudetto vinto. Da tenere sotto osservazione il Milan di Pioli, perché sta crescendo come gioco e ha elementi funzionali alle idee dell’allenatore. La Juventus ha il vantaggio di non giocare le coppe e questo, alla lunga, potrebbe essere importante».