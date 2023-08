Sabatini: «Lukaku ignobile con l’Inter! Fossi stato Ausilio…»

L’ex dirigente sportivo di Inter e Roma, fra le tante squadre, dice la sua sul caso Lukaku, ora a un passo dalla capitale. Di seguito le dichiarazioni rilasciate a Gazzetta dello Sport.

INCOMPRENSIBILE – Walter Sabatini, intervistato da Gazzetta dello Sport, ha rilasciato un commento sul comportamento avuto da Romelu Lukaku nel corso dell’estate: «Di sicuro nel calcio moderno il comportamento dei giocatori e dei loro agenti è fuori controllo. In questo caso però il procuratore non c’entra niente e la responsabilità è tutta di Lukaku. L’Inter lo ha aspettato quando è stato per mesi fuori a causa di un infortunio e quando giocava male. E lui si è comportato in questo modo che definire solo singolare non è abbastanza. Ecco perché dico che ha fatto una cosa ignobile e incomprensibile. Io al posto di Ausilio? Gli avrei dedicato ancora meno tempo (ride, ndr ). Mi sarebbe bastata una sola parola, al fulmicotone… E non c’è bisogno neppure che la dica, tanto ve la potete immaginare».

Il DS Sabatini condanna Lukaku e discolpa l’Inter!

INGUARDABILE – Così Sabatini conclude il suo pensiero: «I calciatori sono malati di fragilità, una fragilità endemica e molti di loro sono soggetti a comportamenti instabili. Fino a marzo-aprile Lukaku è stato inguardabile e penoso. D’accordo, era stato infortunato e poi doveva tornare al top, ma fino a primavera non è stato neppure parente dell’attaccante visto nei primi due anni con l’Inter. Dalla vittoria a San Siro contro la Lazio, ha ricominciato a fare il Lukaku e ha dato il suo contributo, ma prima…L’Inter lo ha aspettato con un’infinita pazienza e il giocatore doveva essere più riconoscente, comportarsi in un altro modo verso società e tifosi. Conoscendo la bravura di Marotta e Ausilio, non sono stati colti del tutto di sorpresa e comunque hanno costruito un attacco completo. In molti hanno detto mai alla Juventus e poi ci sono andati. Non trovavo che questa dichiarazione fosse ostativa a un suo trasferimento a Torino. Alla Juventus però avrebbe avuto lo stesso carico di responsabilità che nell’ultima stagione all’Inter non ha gestito bene. Con un’aggravante: l’Inter ha lasciato correre alcune prestazioni indecenti e gli ha permesso di trovare la forma. Non so se a Torino sarebbero stati così comprensivi con Lukaku. E poi chissà che in futuro non si comporti con un altro club come ha fatto con l’Inter: se uno in carriera è predisposto a certi comportamenti».