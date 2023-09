Rossi: «Mi fido di Inzaghi, sta tirando su una bella Inter! Un consiglio…»

Paolo Rossi, attore e comico di fede nerazzurra, ha parlato dell’Inter di Simone Inzaghi e del derby di Milano alle porte. Di seguito le dichiarazioni rilasciate alla Gazzetta dello Sport.

FIDUCIA – In attesa di Inter-Milan e dopo il buon inizio stagionale dei nerazzurri Paolo Rossi dice la sua alla Gazzetta dello Sport: «Il derby non lo vuole perdere nessuno. E io, poi, sono un pessimista strategico, cosa tipica degli interisti. Mi fido di Inzaghi perché sta tirando su una bella squadra, anche se devo dire che pure gli altri si sono rafforzati. Se Inzaghi ha orecchio? Eccome, più di tanti altri tecnici mediatici. Mi piace la squadra che ha creato e Lautaro capitano, ma Inzaghi ha un problema da risolvere: non usa il diaframma quando parla o urla dalla panchina! Venisse da me, potrei dargli un consiglio almeno per conservare la voce a fine partita».