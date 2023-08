Pavard, Tuchel rallenta ma l’Inter prevede una data per l’arrivo – GdS

Ancora in bilico, a causa del Bayern Monaco, l’arrivo all’Inter di Pavard. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione e parla delle tempistiche.

INCERTEZZE – Il Bayern Monaco si mette di traverso e complica i piani di mercato dell’Inter. Nonostante l’accordo già individuato con Benjamin Pavard, che scalpita per raggiungere Milano, le tempistiche per il trasferimento del difensore in nerazzurro rallentano. Lo zampino, come spiega Gazzetta dello Sport, è di Thomas Tuchel, che prima di lasciar partire il francese vuole assicurarsi un degno sostituto in rosa. L’Inter prova a rimanere ottimista sulla riuscita dell’affare Pavard ma, con le lancette dell’orologio che scorrono verso la fine della finestra estiva di mercato, i rischi non sono da sottovalutare. In Viale della Liberazione, infatti, c’è la paura di rimanere fino all’ultimo giorno d’agosto senza il via libera del Bayern Monaco. Tuttavia, la volontà di passare in nerazzurro di Pavard (che ieri, però, è tornato ad allenarsi col suo club) fa ben sperare in casa Inter, tanto da pensare alla data del suo eventuale arrivo a Milano. Secondo il quotidiano sportivo, infatti, la dirigenza milanese vorrebbe organizzare il viaggio e le visite mediche di Pavard entro domenica. Se così non dovesse essere i nerazzurri sarebbero portarti a valutare un altro profilo per completare il reparto difensivo.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Vincenzo D’Angelo