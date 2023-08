Pavard ci prova ma Tuchel ostacola: l’Inter fissa una data precisa!

L’Inter fa sentire la propria voce sulla faccenda Pavard: fissata una deadline per la prossima settimana. Ecco l’aggiornamento lanciato da Guarro.

DEADLINE – Il Bayern Monaco continua a temporeggiare per il via libera a Benjamin Pavard. Per questo l’Inter cerca di imporsi, fissando una scadenza precisa e diversa da quella di cui si parlava fino a poco tempo fa. Il giornalista Pasquale Guarro, sul proprio profilo Twitter, lancia l’aggiornamento di mercato: «Pavard ha provato a forzare l’uscita non allenandosi mercoledì. Tuchel ha chiamato Zahavi, stesso agente di tecnico e calciatore, per mediare. L’allenatore insiste, vuole tenere il difensore. L’Inter ha stabilito martedì mattina come deadline».

Fonte: Twitter – Pasquale Guarro