Pavard il prescelto dall’Inter: ancora distanza. Ma si può fare − GdS

L’Inter ha scelto di puntare su Benjamin Pavard per completare la difesa. Il francese vuole lasciare il Bayern Monaco

VERSO IL FRANCESE − Risparmiati i soldi per Lazar Samardzic e coperto l’attacco con Marko Arnautovic, all’Inter è rimasto un buon gruzzoletto per chiudere il discorso difesa con un acquisto di alto livello: Pavard. Il francese campione del Mondo 2018 vuole lasciare il Bayern Monaco e ha contratto in scadenza nel 2024. L’Inter ha già inviato la sua prima proposta da 20 milioni di euro più bonus per arrivare a 25. I bavaresi ne vogliono circa 35. C’è ancora distanza, ma l’affare è possibile. Due i vantaggi: il buon rapporto tra i club (Sommer docet) e la volontà del transalpino di voler cambiare aria. Lo svantaggio? La concorrenza di 2 club inglesi: Manchester United e Arsenal.

Fonte: Gazzetta dello Sport − Filippo Conticello