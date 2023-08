Pavard, offerta Inter salita. Tuchel non ci sta e fa muro – GdS

Benjamin Pavard è il profilo individuato dalla dirigenza e Simone Inzaghi per fare un upgrade in difesa. L’offerta nerazzurra è salita, il problema ora è Thomas Tuchel.

ALLENATORE – Ieri è stata una lunga giornata di contatti e chiamate tra Milano e la Baviera. Inter e Bayern Monaco hanno parlato di Benjamin Pavard in attesa di conoscere il suo futuro. Il giocatore vuole andare via, non rinnoverà per questo il contratto in scadenza nel 2024 e preferisce l’Italia al Manchester United. I Red Devils non fanno passi avanti per la questione Harry Maguire, il francese non sta apprezzando. Dopo la panchina col Werder Brema Thomas Tuchel ha iniziato a fare muro alla cessione di Pavard, che invece aspetta solo il trasferimento. Da Piero Ausilio e Giuseppe Marotta l’offerta più alta rispetto a giovedì è arrivata: 30 milioni di euro tra parte fissa e bonus, il Bayern Monaco ne chiede 35. La distanza è minima, la trattativa non è interrotta e si può ancora chiudere in questo curioso gioco delle parti.

fonte: Gazzetta dello Sport – Filippo Conticello