Pavard vuole solo l’Inter, richieste chiare del Bayern Monaco – CdS

Prosegue la trattativa tra Inter e Bayern Monaco per Benjamin Pavard: il difensore francese vuole solo i nerazzurri, ma secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Bayern Monaco mantiene alte le sue richieste per il cartellino.

RICHIESTE – Trattativa in corso tra Inter e Bayern Monaco per Benjamin Pavard, seppur a rilento. Il giocatore resta il numero uno per la difesa nerazzurra, nonostante il club bavarese mantenga alte le proprie richieste. Dopo essere partiti da un pacchetto di 25+bonus (per arrivare a 30), ora, complice l’interessamento del Manchester United, il costo del cartellino è fermo a 35. Pavard nonostante tutto vuole solo l’Inter e si lavorerà proprio per accontentarlo. A patto che si trovi un accordo sui termini economici dell’operazione.

Fonte: Gazzetta dello Sport, Filippo Conticello