Pavard-Inter, solo questione di ore: sin da subito in campo? – GdS

I tifosi dell’Inter possono mettersi comodi e gustarsi il nuovo colpo dell’Inter in arrivo: Pavard è vicinissimo. Le ultime da Gazzetta dello Sport sull’affare col Bayern Monaco.

ARRIVO – Inter e Bayern Monaco hanno limato tutti i dettagli dell’accordo per Benjamin Pavard già da lunedì scorso. All’arrivo in nerazzurro manca davvero poco, spiega l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il difensore francese, che si trasferirà all’Inter a titolo definitivo per 30 milioni di euro più 2 di bonus, potrebbe raggiungere Milano già questa sera. A breve, dunque, dovrebbe arrivare la firma sul contratto di 4 milioni di euro netti per quattro stagioni. Simone Inzaghi non è nella pelle di avere a disposizione un’altra fondamentale pedina e potrebbe utilizzare Pavard già nella prossima sfida contro il Cagliari. A influire nella scelta della convocazione per il match di lunedì prossimo sarà la data in cui si verificherà il primo allenamento del difensore. Nel caso in cui il francese dovesse mettersi al lavoro tra domani e venerdì non è da escludere un suo utilizzo in Cagliari-Inter.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Vincenzo D’Angelo