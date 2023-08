Pavard-Inter, l’ottimismo non basta: conto alla rovescia per la verità! – GdS

La data di scadenza posta dall’Inter per Pavard si avvicina: tra poco si scoprirà se il Bayern Monaco ha scelto il suo sostituto. Le ultime da Gazzetta dello Sport.

QUESTIONE DI ORE – Tra qualche ora, molto probabilmente, il futuro dell’Inter e di Benjamin Pavard diventerà più chiaro. La data di scadenza, fissata dalla dirigenza nerazzurra alle ore 15.00 di oggi, si avvicina e mette il Bayern Monaco nelle condizioni di scegliere una volta per tutte. La Gazzetta dello Sport racconta di contatti tenutisi nella giornata di ieri, precisamente a metà pomeriggio. Proprio in quel frangente i bavaresi avrebbero chiesto altro tempo all’Inter, che spazientita ha fissato una deadline. Tuttavia, nell’ambiente nerazzurro filtra ottimismo, vista la volontà dello stesso Pavard, le dichiarazioni dei dirigenti del Bayern Monaco e la loro trattativa in corso col Chelsea per Trevoh Chalobah. Sembra essere lui il prescelto di Thomas Tuchel, e non il milanista Kaluku come riportavano le voci di mercato. Secondo il quotidiano sportivo, un altro nome su cui i dirigenti bavaresi puntavano davvero era Foyth. Non resta, dunque, che aspettare le prossime ore per capire se Pavard potrà finalmente abbracciare i nuovi compagni nerazzurri. Se dovessero esserci novità positive il calciatore francese potrebbe arrivare a Milano già questa sera e affrontare le visite mediche domattina.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Davide Stoppini