Pavard-Inter, adesso ci siamo! Chiusura vicina: le cifre dell’affare − GdS

Pavard e l’Inter non sono mai stati così vicini: il Bayern Monaco inizia ad aprire alla cessione a una determinata richiesta. Le cifre.

CHIUSURA VICINA − L’Inter ha rilanciato l’ultima offerta presentata per Benjamin Pavard ed è arrivata a 28 milioni di euro più 5 milioni di bonus. Adesso la chiusura appare davvero vicina, con il Bayern Monaco più aperto al trasferimento del giocatore. Il club tedesco per il difensore vuole 30 milioni di euro quindi la distanza resta minima e l’Inter adesso ci crede. Si attende la fumata bianca che potrebbe arrivare già nella giornata di oggi. Simone Inzaghi ha richiesto esplicitamente di avere lui in squadra e Pavard ha espresso la chiara volontà di trasferirsi in nerazzurro, dicendo no anche al Manchester United.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Davide Stoppini