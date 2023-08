Pavard, guerra di posizioni nel Bayern Monaco. Gli alleati – GdS

Benjamin Pavard spinge incessantemente per dare l’addio al Bayern Monaco, ma c’è una guerra di posizioni interna. Da una parte Thomas Tuchel, dall’altra la società.

SITUAZIONE – La società vuole vendere Benjamin Pavard all’Inter, Thomas Tuchel vuole rassicurazioni tecniche, ossia un degno sostituto. In atto c’è una vera e propria guerra di posizioni nel Bayern Monaco, che ieri ha giocato e vinto contro l’Augusta senza il francese rimasto a casa dopo aver saltato 3 allenamenti in settimana. L’Inter lo potrebbe prendere anche a zero da gennaio, il rischio porta la società bavarese ad essere alleata della dirigenza nerazzurra. Oggi è attesa una risposta, Pavard potrebbe anche svolgere domani mattina le visite mediche. Dal colloquio odierno interno al club tedesco si capirà tanto della trattativa. Se non arriverà alcuna comunicazione l’Inter ha in mente di cominciare a lavorare anche per le alternative.

fonte: Gazzetta dello Sport – Davide Stoppini