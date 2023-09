Pavard, esordio in Inter-Milan? Inzaghi riflette sulla posizione – GdS

Pavard non aspetta altro che l’esordio in nerazzurro, che potrebbe arrivare in Inter-Milan secondo Gazzetta dello Sport. Deschamps consiglia a Inzaghi sulla posizione.

POSIZIONE – Benjamin Pavard, entusiasta del finale lieto di mercato che lo ha condotto all’Inter, aspetta di esordire con la sua nuova maglia nerazzurra. Dopo aver assaggiato il prato di San Siro, senza però aver concretamente visto il campo nel corso di Inter-Fiorentina, il difensore è partito per il ritiro francese. Al suo rientro ad attenderlo ci sarà il big match contro il Milan. Potrebbe essere quella la sfida in cui Simone Inzaghi deciderà di dargli spazio. Secondo Gazzetta dello Sport, però, rimane il dubbio sulla posizione che il difensore francese occuperà in campo. Arrivato all’Inter per giocare da difensore centrale, a detta di Dider Deschamps nel 3-5-2 inzaghiano Pavard potrebbe essere inserito a destra. Ora tocca all’allenatore piacentino la scelta e non è escluso che la risposta possa arrivare già in Inter-Milan del 16 settembre.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Davide Stoppini