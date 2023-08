Pavard, detto ‘Benji l’interista’, è arrivato! Subito Fiorentina? − GdS

Finalmente è arrivato Benjamin Pavard. Il francese già pazzo di Inter, tanto da scrivere sui social ‘Benji l’interista’ potrebbe esordire già domenica

ARRIVATO − L’Inter tocca quota 11 con l’arrivo di Pavard. Ieri il francese è finalmente arrivato a Milano, oggi completerà l’iter delle visite mediche e delle firme sul contratto per diventare ufficialmente un giocatore dell’Inter. Farà anche qualche sgambata solitaria ad Appiano Gentile (la squadra si allenerà di mattina), per poi domani abbracciare il resto del gruppo. Già domenica potrebbe essere convocato per la sfida contro la Fiorentina. Simone Inzaghi trova un difensore di caratura internazionale, un Bastoni a destra, che può far fare il saltare di qualità definitivo alla sua squadra. Primo e unico vero obiettivo per la difesa, tanto da averlo preso ad un anno dalla scadenza per 30 milioni di euro più di due bonus legati ai risultati di squadra. Pavard guadagnerà 5 milioni per cinque stagioni. L’Inter è completa. Più varia rispetto alla scorsa stagione, poi il campo dirà se tutto questo sarà sinonimo anche di più forte. Benji l’interista è convinto di sì. Al punto di salutare senza troppi pensieri un club come il Bayern.

Fonte: Gazzetta dello Sport − Davide Stoppini