Pavard, rassicurazione Bayern Monaco: tempistiche definite – GdS

Siamo alla stretta finale per la chiusura dell’arrivo di Benjamin Pavard all’Inter. Come confermato dalla Gazzetta dello Sport, il Bayern Monaco ha fornito rassicurazioni ai nerazzurri.

CHIUSURA – Dopo tanti tira e molla, è vicina la chiusura per l’arrivo di Benjamin Pavard all’Inter. Il difensore francese, infatti, ha reso chiara la sua volontà di giocare in nerazzurro e il Bayern Monaco ha individuato in Trevoh Chalobah il suo sostituto. Rassicurazioni in tal senso ai nerazzurri sono arrivate dal club bavarese stesso, con le tempistiche dell’arrivo di Pavard che corrispondono all’inizio della prossima settimana.

Fonte: Gazzetta dello Sport, Matteo Nava