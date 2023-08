Pavard, il Bayern Monaco rassicura l’Inter. Lunedì a Milano? – GdS

Pavard e Inter impazienti di raggiungersi: il Bayern Monaco è vicino al sostituto. Gazzetta dello Sport spiega che l’operazione si farà.

CHIUSURA – Dopo alcune complicazioni e le voci di un Thomas Tuchel ostile all’affare, l’Inter può tirare un respiro di sollievo e sorridere in attesa dell’inizio di settimana. Secondo quanto emerge dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il Bayern Monaco ha rassicurato la dirigenza nerazzurra sull’arrivo a Milano di Benjamin Pavard. Ad essere chiarificatrice è stata una telefonata fra gli amministratori delegati Giuseppe Marotta e Jan-Christian Dreesen. Dalla quale è emerso che i bavaresi sono vicini alla conclusioni della trattativa per il sostituto del difensore. Molto probabilmente sarà Trevoh Chalobah (al quale era interessata anche l’Inter) il prescelto. A ciò, poi, si aggiunge il fatto che lo stesso Pavard, impaziente di indossare la maglia nerazzurra, è tornato a non allenarsi, formalmente per motivi di salute. In realtà, dietro all’assenza col Bayern Monaco dovrebbe esserci una chiusura imminente di tutta la questione, per la quale c’è già un accordo da tempo. Lunedì potrebbe essere il giorno giusto per vedere Pavard sbarcare a Milano per firmare un contratto quinquennale da 4 milioni di euro a stagione.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Davide Stoppini