Pavard all’Inter porta titoli: esperienza top e reparto completato – GdS

Pavard è il difensore che Simone Inzaghi desiderava a tutti i costi. Un colpo da 10 che porta esperienza, qualità, duttilità e soprattutto nuovi titoli. Come sottolineato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, la retroguarda nerazzurra è ora completa.

REPARTO COMPLETO – Pavard è l’ultimo tassello della difesa dell’Inter e verrà inserito nelle prossime ore. Un reparto che negli ultimi mesi ha subito inevitabilmente dei cambiamenti, soprattutto dopo l’addio di Milan Skriniar. Con l’ascesa di Matteo Darmian, Inzaghi ha trovato più rapidità nelle scalate e più imprevedibilità nella costruzione del gioco e nelle sovrapposizioni interne. Darmian è un vecchio terzino con tempi di gioco diversi da Skriniar. Senza lo slovacco, però, l’Inter ha sicuramente perso in centimetri in difesa. Pavar, in tal senso, rappresenta un ottimo compromesso tra i due. Il passato da terzino lo rende abituato a fronteggiare gli avversari che lo puntano palla al piede. Inoltre, l’antezza di 186 centimetri viene in soccorso a Inzaghi. Inoltre, a tre ci ha già giocato al Bayern Monaco. Ultimo dato e non per importanza, Pavard porta all’Inter titoli ed esperienza: nonostante i 27 anni, difatti, ha già vinto 4 campionati e vinto una Champions League e un Mondiale nel 2018.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Vincenzo D’Angelo