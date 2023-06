Onana piace al Chelsea, l’Inter fissa il prezzo! Pronti due nomi per sostituirlo – GdS

Onana rappresenta ad oggi uno dei principali uomini mercato per l’Inter, anche se per il club è incredibile e lo dimostra il prezzo fissato per il suo cartellino. La Gazzetta dello Sport, in ogni caso, segna due nomi come possibili sostituti.

SICUREZZA – L’incredibile percorso in Europa permetterà al club di evitare sacrifici dolorosi per quanto riguarda i big, anche se inevitabilmente la Champions League è stata una vetrina importante per tutti i giocatori dell’Inter. Tra i calciatori più interessanti per quanto riguarda i nerazzurri c’è sicuramente André Onana. Arrivato a zero dall’Ajax, oggi per l’Inter è talmente incedibile che i 40 milioni di qualche mese non basterebbero per strapparlo via dal club. Il portiere interessa tantissimo al Chelsea che ha già chiesto informazioni, ma in Viale Della Liberazione chiedono 70 milioni per cedere il suo portiere. Dovesse arrivare la proposta indecente, allora si cercherà un’alternativa di pari valore. Tra i nomi seguiti c’è sicuramente quello di Guglielmo Vicario dell’Empoli, che resta l’obiettivo numero uno. Poi attenzione anche a Yann Sommer. L’esperto portiere svizzero ha giocato la sua ultima stagione al Bayern Monaco da titolare, considerata l’assenza di Neuer. Il club tedesco, però, è alla ricerca di un nuovo portiere titolare. Sommer vuole ancora sentirsi protagonista da titolare e potrebbe decidere di lasciare il club.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Vincenzo D’Angelo