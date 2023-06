Onana, Chelsea presente a Istanbul. Assalto! L’Inter fissa il prezzo – GdS

Gran parte del mercato dell’Inter passa da André Onana. Il portiere arrivato a zero dall’Ajax potrebbe essere la chiave per il mercato. La Gazzetta dello Sport questa mattina svela un retroscena legato a Istanbul, con il Chelsea presente per la finale di Champions League per visionare da vicino il camerunese.

RETROSCENA – André Onana al prezzo giusto può essere sacrificato per sbloccare il mercato dell’Inter anche in entrata. La richiesta è altisonante, cioè di circa 70 milioni, ma anche con una decina in meno ci si potrebbe accordare. Il Chelsea è la squadra che ha scelto di puntare forte su di lui. A breve ci sarà un incontro tra Piero Ausilio e la dirigenza inglese per discutere anche di Romelu Lukaku e Kalidou Koulibaly. C’è un retroscena legato al portiere dell’Inter che risale proprio alla finale di Champions League a Istanbul. Behdad Eghbali, mano destra del proprietario del Chelsea, Todd Boehly, ha visto la finale insieme all’intermediario che nei prossimi giorni siederà tra Ausilio e Lawrence Stewart per provare a portare il portiere al Chelsea. Lawrence Stewart era già stato vicino a portare Onana al Monaco, sua ex squadra.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Filippo Conticello