Nacho idea a zero, c’è la proposta dell’Inter! Ma anche la concorrenza – GdS

L’Inter ha già avviato i contatti con Nacho, in scadenza di contratto con il Real Madrid al termine della stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport, ribadisce che, seppur a zero, resta un colpo difficile soprattutto per la concorrenza.

LA PROPOSTA – Nacho è in scadenza con il Real Madrid e il suo rinnovo è tutt’altro che scontato. Al contrario, il gradimento dell’Inter è totale considerata l’enorme esperienza nel corso dei dieci anni al Real Madrid. La dirigenza nerazzurra ha già avviato i contatti con l’entourage del madridista, verificando la possibilità che parta a zero e offrendo un contratto triennale. Ma la concorrenza sarà elevata e, quindi, l’impresa resta non facile.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Filippo Conticello