Mkhitaryan a lavoro, in finale insidia Brozovic a centrocampo – GdS

Mkhitaryan è tornato ad allenarsi con il gruppo e ora vede Istanbul con ottimismo. Anche se la sua condizione fisica non è ancora ottimale, secondo la Gazzetta dello Sport l’armeno insidia Marcelo Brozovic per un posto in mezzo.

A CENTROCAMPO – L’infortunio muscolare accusato nel derby di Champions Laegue ha costretto Henrikh Mkhitaryan a stare fuori le ultime settimane. Da ieri è tornato ad allenarsi in gruppo e per questo motivo la sua condizione fisica non è ancora ottimale, ma l’armeno punta con forza a una maglia da titolare. La finale di Champions League regala sempre energie inaspettate e così Mkhitaryan spera davvero di esserci. Anche vero, però, che Marcelo Brozovic è in gran forma e ha chiuso benissimo al stagione. L’armeno, però, è stato l’arma in più in questa stagione per l’Inter, oltre ad essere quello ad aver vinto più trofei in bacheca.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Vincenzo D’Angelo