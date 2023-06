Milinkovic-Savic ha due sponsor nell’Inter, ma una complicazione – GdS

Milinkovic-Savic è uno dei nomi su cui si sta concentrando il mercato dell’Inter in questa prima parte. La Gazzetta dello Sport, in un pezzo di Davide Stoppini, mette però in dubbio la fattibilità.

MOLTO COMPLESSO – Sergej Milinkovic-Savic è ormai diventato un’istituzione alla Lazio, ma come spesso succede in questo periodo dell’anno è dato in partenza. Si è parlato anche dell’Inter, accostamento chiaro perché è un obiettivo da tempo di Giuseppe Marotta e piace – inevitabilmente – a Simone Inzaghi che l’ha allenato a Roma. La Gazzetta dello Sport segnala però come la possibilità di prenderlo sia remota: affare giudicato quasi impossibile per motivi economici.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Davide Stoppini