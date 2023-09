Matthaus: «Inter, tre top dalla Germania! Thuram pronto»

Lothar Matthaus, da grande ex nerazzurro, ha parlato alla Gazzetta dello Sport in vista di Inter-Milan del 16 settembre. Focalizzandosi soprattutto sui tre acquisti che arrivano dalla Germania: Thuram, Sommer e Pavard.

ERRORI – Matthaus ha parlato della nuova Inter, nata dalle ceneri della finale di Champions League: «Qualche errore in meno sottoporta e la Champions League ora sarebbe a milano. Adesso c’è una squadra nuova, fresca, giovane e imprevedibile, che può ripetere gli stessi risultati. Mi fa piacere che tre grandi acquisti come Thuram, Sommer e Pavard arrivino dalla Bundesliga. Significa che il nostro campionato è un serbatoio di talento».

TRE ACQUISTI – Matthaus si è poi focalizzato sui tre arrivi all’Inter dalla Germania: «Thuram è pronto a esplodere in una grande squadra, ma non è un 9 tradizionale: non gli si chieda il lavoro di Lukaku in area. Su Sommer ci puoi scommettere, in campo è sempre concentrato, è silenzioso e tranquillo. Per Pavard ha vinto la volontà del giocatore, lui non voleva fare più il terzino come con Tuchel. Si sente un centrale e con lui i nerazzurri hanno fatto un grande colpo».

Fonte: Gazzetta dello Sport, Filippo Conticello