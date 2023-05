Matrimonio Lautaro Martinez! Inter e Argentina a omaggiarlo − GdS

Ieri Lautaro Martinez si è sposato con cerimonia religiosa davanti a circa 150 persone. Tanta Inter presente così come gli eroi della sua Argentina campione del Mondo

GRANDE FESTA − Dopo il rito in comune, ieri Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo hanno pronunciato il fatidico sì anche in chiesa. A omaggiarli nella meravigliosa location del Lago di Como (Cernobbio) tanta Inter e Argentina. Tra i compagni presenti: Gagliardini, Dzeko, De Vrij, Correa, D’Ambrosio, Handanovic, il vicepresidente Javier Zanetti e, soprattutto, il gemello Romelu Lukaku. Pure un ex nerazzurro come Hakimi. Lato Nazionale, invece, Enzo Fernandez arrivato direttamente da Londra, c’è il portiere eroe del Mondiale, il Dibu Martinez, con Mac Allister e il fiorentino Nico Gonzalez. Mancava Leo Messi. Serata di festa e di danze che si sono prolungate fino alle 4 del mattino. Per l’Inter è stata l’ultima notte di svago, da domani si riparte per inseguire il sogno Champions League.

Fonte: Gazzetta dello Sport − Davide Stoppini