Marini: «Calhanoglu tra i migliori al mondo! Ferri? Brava la società»

L’ex nerazzurro Marini ha parlato della stagione dell’Inter nonché di Calhanoglu. Poi si è espresso anche sul team manager Riccardo Ferri

TRA I MIGLIORI − Gianpiero Marini parla di se stesso e di Calhanoglu: «Ero un numero 8, se consideriamo le maglie di una volta. Ero un regista difensivo e sì, mi rivedo un po’ in Brozovic, anche se per me Calhanoglu è oggi uno dei centrocampisti più forti in assoluto».

SCUDETTO E COPPA UEFA − Marini sui successi all’Inter da giocatore e allenatore: «Bersellini? Lo chiamavo Tiger, Tigre, per come ci massacrava di lavoro, ma non mi sono mai alzato scontento di andare ad allenarmi. Anzi. Stagione 1994? In febbraio subentrai a Bagnoli. Annata difficile, piena di infortuni, ma in Europa volavamo, in finale battemmo il Salisburgo».

CENTROCAMPISTI − Marini sul possibile arrivo di Frattesi. Poi non ha dubbi su un giocatore: «Approvo, È forte, un “8” incursore. Lothar Matthäus. Mostruoso. Il miglior centrocampista di sempre».

INZAGHI − Infine, Marini dice la sua sull’operato del mister nerazzurro: «In campionato andava male e in questi casi l’allenatore è nel mirino. Poi è stato eccezionale nel raddrizzare la stagione, l’Inter dell’ultimo periodo è stata meravigliosa. Chapeau. Sottolineo un particolare: Riccardo Ferri team manager è stata una mossa importante, ha saldato squadra e società. Bravi Marotta e Ausilio a sceglierlo. Marotta me lo ricordo ragazzo sveglio, nel Varese. Io giocavo lì e lui era sempre a bordo campo. I club hanno bisogno di uomini così, di profonda estrazione calcistica. Il fondo americano deve fare business e non gli importa d’altro».

Fonte: Gazzetta dello Sport − Sebastiano Vernazza