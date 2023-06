Marciniak dall’ospite razzista! Istanbul a rischio: i sostituti! − GdS

Marciniak rischia grosso, ma non solo per la finale di Champions League a Istanbul. Anche per la sua carriera. La Uefa dovrà decidere il da farsi dopo la sua ospitata in un convegno di estrema destra

IMBARAZZO − Che guaio per Szymon Marciniak, l’arbitro designato da Rosetti per dirigere Manchester City-Inter, finale di Champions League a Istanbul. Lo scorso 29 maggio ha partecipato da relatore ad un convegno promosso da Slavonimir Mentzen, leader del partito di estrema destra polacca Konfederacja. Praticamente un personaggio, il cui slogan recita: «Noi non vogliamo ebrei, omosessuali, aborto, tasse e Unione Europea». Ora la Uefa dovrà decidere perché l’imbarazzo è ormai diventato virale. A rischio non solo la finale, ma l’intera carriera. Intanto si valutano i sostituti: Del Cerro Grande (promosso in caso dalla Conference), Vincic (Europa League 2022), Makkelie (spesso arrogante negli atteggiamenti e commette troppi errori). Poi Dias, Gil Manzano, Kovacs. O al limite Turpin.

Fonte: Gazzetta dello Sport − Fabio Licari