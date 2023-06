Manchester City, tre giocatori non al meglio! La situazione prima dell’Inter – GdS

Il Manchester City ha vinto l’FA Cup contro il Manchester United, non con poche difficoltà. Secondo la Gazzetta dello Sport, sono tre i giocatori in dubbio per la finale a Instabul contro l’Inter.

IN DUBBIO – Altro giorno di riposo per il Manchester City allenato da Pep Guardiola. Domani la ripresa degli allenamenti degli inglesi in vista della finale. Il tecnico spagnolo valuterà le condizioni di tre giocatori importanti per il suo gioco: Bernardo Silva, Walker e Akanji, usciti malconci dal derby di FA Cup vinto in finale. Poi comincerà a spiegare ai giocatori come affrontare l’Inter.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Davide Chinellato