Manchester City-Inter, Walker in dubbio! Il piano B di Guardiola – GdS

Manchester City-Inter andrà in scena sabato alle 21. Kyle Walker, secondo la Gazzetta dello Sport, è in dubbio per la sfida. Pronto il piano B

DUBBIO – Manchester City-Inter potrebbe perdere uno dei suoi protagonisti. Kyle Walker, secondo la Gazzetta dello Sport, è l’unico dubbio per Guardiola in vista della finale di sabato con l’Inter: il difensore è uscito per una botta nel finale del match di FA Cup contro il Manchester United e nella giornata di ieri ha saltato l’allenamento. Se l’inglese sarà al 100% sarà titolare anche perché, del pacchetto arretrato, è il calciatore più un forma per i “citizens”. In caso di forfait dell’inglese l’alternativa è già pronta: Nathan Aké. Il difensore olandese è stato uno dei migliori in questa stagione, ma un infortunio muscolare rimediato ad aprile lo ha tolto dai radar nel finale di stagione.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Davide Chinellato