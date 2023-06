Manchester City-Inter, tra Calhanoglu e Gundogan sfida fra ‘fratelli’ – GdS

Manchester City-Inter vedrà una sfida fra due “fratelli”: Ilkay Gundogan, tedesco di origine turca, ed Hakan Calhanoglu nato in Germania ma capitano della Turchia

SFIDA – Manchester City-Inter si giocherà ad Istanbul: una sfida che, secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, avrà un confronto interessante a centrocampo fra Calhanoglu e Gundogan. I tifosi locali, il 10 giugno, non dovrebbero avere dubbi: più semplice tifare il capitano della nazionale turca piuttosto che quello del City arabo. I due sono i fari dei rispettivi centrocampi: entrambi sono nati e cresciuti in Germania da famiglie turche. La famiglia del centrocampista del City si trasferì in terra tedesca nel 1979 in un quartiere con un tasso minimo di immigrati: l’idea era di far crescere il ragazzo fra i tedeschi. Non a caso Gundogan ha poi scelto di rappresentare la Nazionale tedesca. Calhanoglu invece ha ricevuto un’altro tipo di educazione: più legata alla Turchia e meno contaminata dalle usanze tedesche. Proprio per questo il centrocampista dell’Inter, da giovane, ha scelto di rappresentare la Nazionale turca. Sabato si sfideranno per ottenere il primo trofeo internazionale della loro carriera.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Filippo Conticello