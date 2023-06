Manchester City-Inter, Mkhitaryan a disposizione! Dubbio attacco – GdS

Manchester City-Inter è in programma domani sera alle 21. Secondo l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sarà della sfida Mkhitaryan. Dubbio in attacco per Inzaghi

SCELTE – Si avvicina Manchester City-Inter, finale di Champions League in programma domani sera ad Istanbul. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport la giornata di oggi sarà decisiva per testare le condizioni di Mkhitaryan: l’armeno, nella giornata di ieri si è allenato con i compagni per il secondo giorno consecutivo. Il giocatore è a disposizione per la finale ma presumibilmente con un minutaggio ridotto. Per questo motivo, secondo il quotidiano, va considerato Brozovic in vantaggio per una maglia da titolare a centrocampo assieme a Barella e Calahanoglu. In attacco ancora vivo il ballottaggio i tra Dzeko e Lukaku. Ma più passa il tempo più il favorito per una maglia da titolare resta il bosniaco, con il belga pronto a partire dalla panchina.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Davide Stoppini