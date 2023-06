Manchester City-Inter, Marciniak grazia Gundogan. Moviola – GdS

Szymon Marciniak non ha arbitrato benissimo la partita di Champions League tra Manchester City e Inter. La moviola della Gazzetta dello Sport boccia il direttore di gara polacco.

BOCCIATO – Ilkay Gundogan è stato graziato più volte nella serata di Champions League. Szymon Marciniak non ha fischiato due falli sacrosanti del tedesco prima su Lautaro Martinez nel primo tempo, poi su Federico Dimarco nel secondo con una ginocchiata. Entrambi gli interventi meritavano un’ammonizione, non ne è arrivata neanche una. Giuste le sanzioni per Lukaku, Barella, Ederson, Onana e Haaland verso la fine della partita per interventi in ritardo o perdite di tempo come quella dell’estremo difensore Citizens. Il contatto tra Gosens e Stones è minimo, non c’è assolutamente calcio di rigore. Bocciato quindi Marciniak, che esce con un 5.5 dalla finale tra Manchester City e Inter tra non fischi ed esagerata permissività.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Matteo Dalla Vite