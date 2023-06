Manchester City-Inter, Calhanoglu fantasma. Dimarco da 7. Pagelle – GdS

In Manchester-City-Inter tanti giocatori nerazzurri hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo, l’impresa però non è arrivata. Queste sono le pagelle della finale di Champions League secondo la Gazzetta dello Sport.

VOTI – Dimarco è stato il miglior nerazzurro di Manchester City-Inter, creando tanti pericoli e colpendo la maledetta traversa, voto 7. Il peggiore invece è Calhanoglu, sparito a causa della troppa pressione della sua casa, 5. Anche Acerbi merita l’encomio, Haaland non si muove mai contro il suo muro. 6.5 a Bastoni, Barella, Brozovic e Gosens, da cui sono nate due occasionissime nei minuti finali di partita. Darmian e Dumfries si fermano al 6, l’ultimo con qualche rimpianto in più per non aver attaccato un deludente Grealish. Dzeko e Bellanova sufficienza piena, tanto coraggio per l’esterno classe 2000. Lukaku grande bocciato, 5 pieno per il colpo di testa centrale e la sfortuna sulla conclusione di Dimarco.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Fabio Licari