Manchester City-Inter, a San Siro maxischermo da oltre 400 metri! Tutto esaurito – GdS

Tutti a San Siro per la finale di UEFA Champions League Manchester City-Inter. Secondo quanto raccolto dalla Gazzetta dello Sport, il comune di Milano non ha voluto installare altri maxischermi in giro per la città se non quello all’interno dello stadio: supera i 400 metri.

TUTTO ESAURITO – In corrispondenza del primo anello arancio è stato sistemato un maxischermo che supera i 400 metri e che consentirà agli altri 45mila tifosi presenti a San Siro di godersi lo spettacolo e di sostenere la squadra allenata da Simone Inzaghi, impegnata a Istanbul per la finale di Champions League. I biglietti sono stati venduti rapidamente nel giro di appena 7 ore (con tre fasce di prezzo). Anche nella seconda e nella terza ondata, quando la capienza è stata rimodulata grazie alla possibilità di sistemarsi sul prato con altri 1800 tagliandi prima e 2000 poi. I settori aperti oltre il prato sono i tre anelli rossi e gli spicchi di verde e blu accanto al rosso. I cancelli apriranno alle 19.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Matteo Brega