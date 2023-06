Manchester City-Inter, i 4 punti focali della finale di Istanbul − GdS

Finita l’attesa per Manchester City-Inter, oggi la finale di Champions League a Istanbul. Nerazzurri contro inglesi, una sfida che si deciderà su quattro fondamentali scenari

QUATTRO PUNTI − Dentro Manchester City-Inter, finalissima di Champions League. Dove e come si svolgerà la finale di Istanbul? Quattro i punti focali e di analisi da considerare. In primis quello tra il bionico Haaland e il ‘Leone’ Acerbi. Chi l’avrebbe mai detto che il 35 enne, ai margini della Lazio nemmeno un anno fa, potesse vedersela a distanza di 360 giorni con il nuovo leader del calcio mondiale. Il duello non è né scritto né scontato: l’esperienza in queste gare conta e Acerbi ne ha da vendere. Calhanoglu a limitare l’inafferrabile De Bruyne, l’unico uomo della terra capace di poter far passare un cammello dalla cruna di un ago. Il belga non dà punti di riferimento, Calha dovrà seguirlo come un’ombra. Lautaro Martinez sfida l’ibrido Stones, il difensore-centrocampista plasmato da Guardiola. Serve una notte da Toro scatenato. Infine, la bagarre tra mondi opposti in corsia: Dumfries contro Grealish. Forza contro qualità, piedi sopraffini contro muscoli. Chi prevarrà?

Fonte: Gazzetta dello Sport − Sebastiano Vernazza