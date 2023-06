Manchester City battibile, Inter impari dalle sconfitte di Guardiola – GdS

Battere il Manchester City in questa finale sembrerebbe un’impresa quasi impossibile. Come riporta però La Gazzetta dello Sport in stagione qualcuno come Tottenham, Brentford e Manchester United c’è già riuscito. E lo ha fatto con armi che l’Inter conosce alla perfezione.

PRESSING – Contro il Manchester City all’Inter servirà una vera e propria impresa per cercare di portare a casa la quarta Champions League della sua storia. Impresa che però, come riporta La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere meno ardua del previsto se si guardano alcune sconfitte che gli inglesi hanno subito in stagione. Quella da cui trarre più insegnamenti è la gara di febbraio contro il Tottenham, allora allenato da Antonio Conte. Gli Spurs riuscirono ad avere la meglio utilizzando un 5-4-1 con i quinti molto bassi e con le ali che in fase difensiva si posizionavano in corrispondenza dei mediani. In questo modo riuscirono a schermare al meglio i passaggi sulla trequarti. Conte però non rinunciò a pressare alto, a costo di esporsi a qualche contropiede, e ciò portò al recupero palla con conseguente gol di Harry Kane.

RIPARTENZE – Anche il piccolo Brentford è riuscito nell’impresa di battere gli uomini di Pep Guardiola utilizzando, guarda caso, il 3-5-2 di Simone Inzaghi. Squadra bassa, con lanci lunghi per le sponde della punta a favorire l’inserimento delle mezzali. Stile di gioco che l’Inter cosce e applica alla perfezione con Edin Dzeko, Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan. Occhio però a non abbassarsi troppo perché si rischierebbe di subire troppi tiri da lontano, e Rodri in questo potrebbe essere letale. Il Manchester City però ha un altro punto debole nel quale i nerazzurri sono tra i migliori in Champions League, ovvero le ripartenze in contropiede. Gli inglesi tendono ad alzare troppo i terzini, lasciando ampi spazi alle loro spalle: Federico Dimarco e Denzel Dumfries potrebbero buttarsi a capofitto. Quest’ultimo difetto è stato ben sfruttato dal Manchester United.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Alex Frosio