Macedonia del Nord-Italia, Spalletti debutta con 3/5 dell’Inter – GdS

Stasera alle 20.45 Macedonia del Nord-Italia segna il debutto di Spalletti come commissario tecnico degli Azzurri, nelle qualificazioni agli Europei. Nella formazione proposta dalla Gazzetta dello Sport figurano tre dei cinque convocati dell’Inter.

LA PRIMA VOLTA – Serata particolare in azzurro, perché stasera comincia il nuovo corso. A neanche quattro settimane dalle dimissioni sorprendenti di Roberto Mancini, che ieri ha in maniera tragicomica perso 1-3 contro la Costa Rica al suo esordio con l’Arabia Saudita, debutta Luciano Spalletti come nuovo commissario tecnico in Macedonia del Nord-Italia. Alle 20.45, sul campo di Skopje in condizioni pessime, comincia il nuovo corso della Nazionale. Per La Gazzetta dello Sport l’Inter sarà la squadra più rappresentata nell’undici titolare: tre giocatori. Sono Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Nicolò Barella, mentre partiranno dalla panchina Matteo Darmian e Davide Frattesi. La Lazio ne ha due (capitan Ciro Immobile e Mattia Zaccagni che sostituisce Federico Chiesa), così come il Napoli (Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano) e la Roma (Bryan Cristante e Gianluca Mancini). Poi uno a testa per Newcastle United (Sandro Tonali) e PSG (Gianluigi Donnarumma). Nessun titolare della Juventus, mentre già non c’erano convocati del Milan che sabato prossimo avrà il derby. Questa la probabile formazione di Spalletti per Macedonia del Nord-Italia, secondo La Gazzetta dello Sport: Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Politano, Immobile, Zaccagni.