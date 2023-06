Lukaku scatenato! Ma Dzeko c’è. Rebus attacco: Inzaghi scalda la staffetta – GdS

Romelu Lukaku o Edin Dzeko? Questo è il dubbio in attacco per Simone Inzaghi in vista della finale di UEFA Champions League. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il belga vuole provare a convincere il tecnico nerazzurro a farlo partire titolare, ma in ogni caso sarà staffetta.

LE ULTIME – Lukaku sta attraversando uno stato di forma eccezionale e sfrutta ogni singolo allenamento per mostrare a Simone Inzaghi come sia nel migliore stato fisico da quando tornato a Milano. Letteralmente scatenato in questo periodo, punta a una maglia da titolare contro il Manchester City allenato da Pep Guardiola. Per lui una sorta di rivincita contro gli inglesi per dimostrare che non è quel “rottame” descritto dai tabloid. Ciò nonostante, Edin Dzeko resta comunque in vantaggio per una maglia da titolare, così come successo in tutte le finali di Coppa giocate fin qui. Un treno che a 37 anni compiuti, difficilmente passerà una seconda volta per il bosniaco. Il dubbio in attacco resterà fino alle ultime ore che precedono la grande finale di Istanbul, ma è la staffetta a guidare i pensieri di mister Inzaghi: chiunque partirà, le punte saranno alternate a partita in corso. Una dovrà stancare i centrali di Pep, l’altra colpirli nell’ultima mezzora.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Filippo Conticello