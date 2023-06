Lukaku il migliore di Torino-Inter, un non sufficiente – GdS

Torino-Inter ha visto un’ottima prestazione dei nerazzurri, con Romelu Lukaku come migliore in campo. Soltanto una la non sufficienza data dalla Gazzetta dello Sport.

GRAN PRESTAZIONE – Torino-Inter ha visto i nerazzurri chiudere il campionato (ma non la stagione!) nel migliore dei modi. Premio di migliore in campo a Romelu Lukaku che ha mostrato grande esplosività specialmente nel primo tempo, portandosi a casa un 7. Stesso voto anche per Alex Cordaz, protagonista di una parata miracolosa su Sanabria alla sua prima presenza in nerazzurro in due anni. Bene anche Roberto Gagliardini che prende 6.5 grazie anche a pulizia di palleggio e serenità di gestione. Non sufficienza solo per Robin Gosens, troppo poco propositivo sulla fascia e che a Istanbul lascerà lo spazio dal primo minuto a Federico Dimarco.

Fonte: Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando