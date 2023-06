Lukaku e Koulibaly, no del Chelsea al prestito! Il piano dell’Inter − GdS

Ieri vertice a Londra tra l’Inter e il Chelsea. Priorità a Lukaku e Koulibaly, ma i Blues al momento chiudono al prestito. I nerazzurri riflettono

ASSE − L’Inter rivuole Lukaku e ha messo nel mirino Koulibaly. L’attaccante belga, che ritornerà al Chelsea dopo il 30 giugno, ha tutta l’intenzione di non rimanerci ma di ritrovare nuovamente Milano nel giro di poche settimane. Ieri se n’è parlato a Londra. Ausilio ha discusso col Chelsea, che però al momento non è disposto a fare sconti e regali. Dopo i tanti soldi spesi, per Todd Boehly è arrivata anche l’ora di incassare. Lo stesso vale per Koulibaly. In totale i due sono costati 155 milioni di euro al Chelsea. No al prestito, ma l’Inter punta sulla volontà di entrambi i giocatori. Più netta quella di Big Rom, meno ancora quella di KK. L’ex Napoli infatti si trova bene a Londra e vorrebbe riscattare la deludente stagione passata.

Fonte: Gazzetta dello Sport − Vincenzo D’Angelo e Andrea Ramazzotti