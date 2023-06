Lukaku-Dzeko, ballottaggio per Torino-Inter. Con occhi a Istanbul – GdS

Si avvicina Torino-Inter di questa sera, con Simone Inzaghi che pensa alle mosse di formazione. Tra queste il ballottaggio serrato tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku in attacco al fianco di Lautaro Martinez. Secondo la Gazzetta dello Sport, la coppia titolare stasera sarà la stessa di Istanbul.

BALLOTTAGGIO – Poco turnover per Torino-Inter, con Simone Inzaghi che vuole tenere alto il ritmo partita dei suoi titolari. Specialmente in attacco, dove Lautaro Martinez scenderà regolarmente in campo. Al suo fianco uno tra Lukaku e Dzeko, con al momento nessun vero favorito: un ballottaggio da 50 e 50, sebbene in settimana ad Appiano Gentile sia stata provata proprio la LuLa. Ma con ogni probabilità chi giocherà questa sera sarà poi titolare anche a Istanbul tra una settimana.

Fonte: Gazzetta dello Sport, Filippo Conticello