Lukaku dice no al Chelsea! Pronto a tutto per tornare all’Inter – GdS

Lukaku ha già ribadito al Chelsea e al nuovo allenatore Mauricio Pochettino la sua volontà di tornare all’Inter. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola chiarisce la situazione legata all’attaccante belga.

PRONTO A TUTTO – La stagione dell’Inter è stata particolare per tutti i componenti della squadra, allenatore compreso. Un viaggio sulle montagne russe, soprattutto per Romelu Lukaku. Ripreso in prestito dopo la stagione deludente al Chelsea, ma per diversi mesi all’Inter non si è visto a causa di un brutto infortunio e di un Mondiale che ha rallentato il suo percorso. Quando sembrava tutto perduto, però, nel momento più decisivo della stagione, Lukaku si è ripreso tutto tornando improvvisamente quello di un tempo. La forma fisica è cresciuta, soprattutto nelle ultime settimane, e anche la squadra ne ha beneficiato. Con una finale di Champions League ancora tutto da vivere, dal 30 giugno in poi, Lukaku tornerà a essere formalmente un giocatore del Chelsea. Dal suo punto di vista, però, l’esperienza in Inghilterra è già conclusa. Non c’è alcuna voglia di riprovarci. Lo ha ribadito educatamente anche al nuovo allenatore del Chelsea, Mauricio Pochettino. Il belga è pronto a tutto per tornare all’Inter la prossima stagione, sempre con la formula del prestito.

DA SISTEMARE – Resta un nodo da sciogliere, quello legato chiaramente al Chelsea. L’Inter vuole ridurre il più possibile la spesa per il prestito-bis e servirà nuovo lavoro diplomatico dopo quello della scorsa estate. A Milano sperano che alla fine sia la volontà ferra di Romelu a fare la differenza.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Filippo Conticello