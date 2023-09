Lucescu: «Inter partita bene. Mkhitaryan eccezionale, il mio pupillo!»

Mircea Lucescu parla dell’Inter e di una delle sue fondamentali pedine. Si tratta di Mkhitaryan, al quale il tecnico, seduto sulla panchina nerazzurra nella stagione ’98-’99, è particolarmente affezionato.

FAVORITA – Mircea Lucescu non ha dubbi sul potenziale della rosa dell’Inter. Intervistato da Gazzetta dello Sport, l’allenatore dichiara: «L’Inter è reduce dalla finale di Champions League persa contro il Manchester City, è partita bene in campionato ed è la favorita per lo scudetto. È vero, l’Inter ha cambiato tanto, ma ha preso dei bei giocatori e ha ancora il mio pupillo Mkhitaryan, un centrocampista intelligente e eccezionale. E poi Inzaghi ha un super Lautaro Martinez: è fantastico, un grandissimo talento e ora pure leader totale, che sa aiutare molto anche i compagni. Il Napoli penso che avrà qualche problema perché quando cambi l’allenatore non è facile e immediato adattarsi ai cambiamenti per i giocatori. Il Milan mi piace. E occhio alla Juventus che, senza Coppe e quindi extra impegno settimanale, avrà tutta la settimana per prepararsi bene alla domenica. È vero che tutti vorrebbero sempre giocare la Champions League e in Europa, però non farlo quest’anno potrebbe essere un vantaggio da non sottovalutare nella corsa allo scudetto».