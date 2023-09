Lautaro Martinez uomo derby: l’Inter conta sulla sua arma letale – GdS

Lautaro Martinez si prepara per la prossima vittima, quella preferita: il Milan. L’Inter conta sul suo capitano e bomber per aggiudicarsi il derby di Milano. Le ultime dalla Gazzetta dello Sport.

ARMA LETALE – L’Inter ha un nuovo obiettivo nel mirino: il derby contro i cugini rossoneri. È quella la prossima sfida, in programma il 16 di settembre, che la squadra di Simone Inzaghi ha fissato di rosso sul calendario e non vuole fallire per nessun motivo al mondo. Dopo i tre risultati consecutivi messi a segno in quest’inizio di campionato, la voglia di fare bene anche in Inter-Milan è tanta. Soprattutto per Lautaro Martinez, che nel fare male ai milanisti è uno specialista. Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, infatti, con 8 reti il Toro argentino è il calciatore appartenente ai due club milanesi ad aver segnato di più nel corso della maxi sfida di San Siro. Nella storia del derby di Milano sono riusciti a fare meglio di Lautaro Martinez solo sei giocatori. Con cinque gol messi a segno in sole tre partite, l’argentino ha già negli occhi, dunque, la sua prossima e preferita vittima da ‘incornare’. Inter-Milan sarà una conferma della maturità che Lautaro Martinez ha dimostrato di aver raggiunto e un trampolino verso un nuovo record in Serie A: 30 gol stagionali.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Davide Stoppini