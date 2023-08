Lautaro Martinez trova Thuram: è nata una nuova coppia! – GdS

Da Cagliari-Inter una risposta importante per Inzaghi: qualcosa in attacco si muove, e anche bene. Lautaro Martinez e Marcus Thuram iniziano a carburare, insieme.

NUOVA COPPIA – La “Lu-La” è ormai solo un lontano di ricordo e anche piuttosto torbido e tormentato. Nei piani dell’Inter adesso c’è spazio per una nuova coppia offensiva e, si spera, anche per altre combinazioni d’attacco. Intanto, da Cagliari-Inter si evince che quella composta da Lautaro Martinez e Marcus Thuram inizia ad ingranare ed anche alquanto bene. Il figlio d’arte con un intuizione sfrutta il disimpegno sbagliato del Cagliari e costruisce l’assist perfetto per Denzel Dumfries. È così che l’Inter sblocca una partita dominata, soprattutto all’inizio, e poi chiusa nel segno di Lautaro Martinez. Dell’argentino, infatti, la firma del raddoppio e le numerose giocate di qualità. Alla conferma della maturità, dell’eleganza e dall’instancabile forza dell’argentino si unisce la partecipazione, il fisico e la fantasia di Thuram. Evidente, anche secondo Gazzetta dello Sport, quanto fra i due attaccanti il dialogo sia migliorato anche solo nel giro di una settimana. In Cagliari-Inter il francese è entrato nel vivo del gioco, rivelandosi una spalla fondamentale per i movimenti di capitan Lautaro Martinez.

Fonte: Gazzetta dello Sport – Vincenzo D’Angelo